مران الأهلي.. غياب صالح.. ظهور أول لبادجي.. وجلسة بين فايلر وإكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان علي:

واصل فريق النادي الأهلي مرانه على ملعبه مختار التتش، اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمباراته المقبلة أمام نظيره المقاولون العرب.

الأهلي سيلتقي المقاولون في السابعة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

وشهد مران الأهلي اليوم تغيّب صالح جمعة، بينما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة جلسة خاصة مع التونسي علي معلول، لاعب الفريق قبل انطلاق مران الفريق.

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وظهر كذلك في المران اللاعب السنغالي أليو بادجي، الذي أعلن الأهلي التعاقد معه مساء يوم أمس الخميس قادمًا من صفوف نادي رابيد فيينا النمساوي؛ حيث ركض حول الملعب.

وخصص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر برنامج تأهيلي للوافد الجديد أليو بادجي والذي تعاقد مع النادي لمدة ٤ سنوات ونصف

اكتفي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، فيما عاد محمود متولي للمشاركة في المران الجماعي للفريق بيما عقد رانييه فايلر جلسة مع شريف إكرامي للاطمئنان عليه.