"أنا زملكاوي".. الأهلي يكشف رفض مصطفي محمد لعرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال هشام حنفي، عضو اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي، إنه حاول التعاقد مع مصطفى محمد لاعب الزمالك الحالي لكن اللاعب رفض.

وأضاف هشام حنفي من خلال تصريحات لقناة الحدث اليوم: "مصطفى محمد مهاجم مميز وينتظره مستقبل رائع، عندما كنت عضوًا في اللجنة الفنية بالنادي الأهلي تحدثت معه وكان معنا الكابتن علاء ميهوب من أجل الانضمام لفريق القلعة الحمراء".

وأكمل: "مصطفى محمد وقتها كان لاعبًا في صفوف طنطا، وعقدنا اجتماعًا معه، اللاعب أخبرنا أنه من أبناء نادي الزمالك، وأخبرني أنه شرف كبير أن يلعب للأهلي لكنه اعتذر".

واختتم: "كان من العناصر المرشحة للانضمام للأهلي لكن رد اللاعب أنهى المفاوضات سريعًا".