"أنا زملكاوي".. الأهلي يكشف رفض مصطفي محمد لعرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
قال هشام حنفي، عضو اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي، إنه حاول التعاقد مع مصطفى محمد لاعب الزمالك الحالي لكن اللاعب رفض.
وأضاف هشام حنفي من خلال تصريحات لقناة الحدث اليوم: "مصطفى محمد مهاجم مميز وينتظره مستقبل رائع، عندما كنت عضوًا في اللجنة الفنية بالنادي الأهلي تحدثت معه وكان معنا الكابتن علاء ميهوب من أجل الانضمام لفريق القلعة الحمراء".
وأكمل: "مصطفى محمد وقتها كان لاعبًا في صفوف طنطا، وعقدنا اجتماعًا معه، اللاعب أخبرنا أنه من أبناء نادي الزمالك، وأخبرني أنه شرف كبير أن يلعب للأهلي لكنه اعتذر".
واختتم: "كان من العناصر المرشحة للانضمام للأهلي لكن رد اللاعب أنهى المفاوضات سريعًا".
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