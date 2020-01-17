تقارير: دوري أبطال أوروبا يشهد نقلة تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير أوروبية عن استقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على تغيير نظام دوري أبطال أوروبا، انطلاقًا من موسم 2024/2025، لتشهد البطولة مشاركة عدد أكبر من الفرق، وزيادة عدد جولات دور المجموعات.

وتبعًا لصحيفتي تايمز البريطانية وآس الإسبانية، ينوي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة إلى 36 بدلًا من 32، كما ينوي تغيير نظام دور المجموعات لتزيد عدد جولاته إلى 10 جولات بدلًا من 6 جولات.

ويقام الدور الأول بدوري أبطال أوروبا بنظام المجموعات، حيث يضم 8 مجموعات، تتنافس أربعة فرق في كل منها، بينما سيضم الدور ذاته في المخطط المقترح لتطوير البطولة 6 مجموعات، تتنافس ستة فرق في كل منها.

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وسيعني النظام الجديد تأهل متصدر ووصيف المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق حصلت على المركز الثالث لدور الستة عشر، بينما يتأهل متصدر ووصيف ثماني مجموعات إلى الدور ذاته في النظام الحالي.

وفي حالة الإعلان الرسمي عن تطبيق النظام الجديد، سيخوض الفريقان المتأهلان للمواجهة النهائية لدوري أبطال أوروبا 17 مباراة خلال الموسم، بدلًا من 13 مباراة في النظام الحالي.

وكانت تقارير قد كشفت في عام 2019 الماضي عن نية "يويفا" إحداث تغيير كبير في مسابقته الأشهر على صعيد الأندية، ليضمن مشاركة 24 ناديًا بشكل ثابت، وهي الأندية التي تشكل رابطة الأندية الأوروبية، التي استهدفت في وقت سابق الانفصال عن دوري أبطال أوروبا، وتنظيم مسابقة مستقلة لتحقيق عوائد مالية أكبر.