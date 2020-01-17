"بدلة وقرين وتدريب".. صور أول ظهور لبادجي مهاجم الأهلي الجديد في التتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
ظهر السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد في مقر النادي الأحمر بالجزيرة بعد ساعات من انضمامه رسميًا للفريق.
الأهلي كان قد أعلن عن التعاقد مع بادجي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، مقابل 2 مليون يورو؛ ليصبح ثاني صفقات الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
إطلالة بادجي كانت مختلفة عن صفقات الأهلي، حيث تأنق السنغالي ببدلة كاملة خلال حضوره لمقر الأهلي.
والتقطت العدسات حوارًا بين آليو بادجي وزميله المالي أليو ديانج نجم وسط الملعب؛؛ لتعلق الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي للنادي الأحمر حول الشبه فى الشكل والاسم بين الثنائي.
وانتهى يوم بادجي في الأهلي بانخراطه في مران خفيف؛ استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في السابعة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري.
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