لم تذع.. ملخص تلاعب مصر بكينيا في بطولة أمم أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

سحق منتخب مصر لكرة اليد نظيره الكيني بنتيجة 44-19 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في ثاني مباريات بطولة أمم أفريقيا 2020 التي تستضيفها تونس من 16 وحتى 26 يناير الحالي.

وفاز منتخب مصر على غينيا 39-22 في المباراة التي أقيمت أمس الخميس في قاعة "الحمامات" في افتتاح مبارياته.