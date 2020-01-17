محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:
سحق منتخب مصر لكرة اليد نظيره الكيني بنتيجة 44-19 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في ثاني مباريات بطولة أمم أفريقيا 2020 التي تستضيفها تونس من 16 وحتى 26 يناير الحالي.
وفاز منتخب مصر على غينيا 39-22 في المباراة التي أقيمت أمس الخميس في قاعة "الحمامات" في افتتاح مبارياته.
كانت هذه تفاصيل خبر لم تذع.. ملخص تلاعب مصر بكينيا في بطولة أمم أفريقيا لليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.