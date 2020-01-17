بطولة أفريقيا لليد.. مصر تستعرض على كينيا وتسجل 44 هدفاً لتواصل تصدر مجموعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

سحق منتخب مصر لكرة اليد نظيره الكيني بنتيجة 44-19 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في ثاني مباريات بطولة أمم أفريقيا 2020 التي تستضيفها تونس من 16 وحتى 26 يناير الحالي.

وتسيد منتخب مصر المباراة التي أقيمت على قاعة " قصر الرياضة برادس"، أنهى المنتخب المصري الشوط الأول لمصلحته 21-7 وواصل تفوقه في الشوط الثاني والذى أنهاه بفارق 11 أهداف.

ويلعب منتخبا الكونغو الديمقراطية وكينيا في الخامسة عصرًا، في نفس الجولة بصالة: "نابل" التي تقع بولاية نابل في تونس.

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وفاز منتخب مصر على غينيا 39-22 في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على قاعة "الحمامات" .

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات: "غينيا، الكونغو الديمقراطية، وكينيا".

وقسمت الفرق المشاركة على 4 مجموعاتٍ، على أن يصعد البطل لأولمبياد طوكيو 2020، فيما يصعد السداسي الأول لبطولة العالم.