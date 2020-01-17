"مش فاكر وأطلب الدليل".. عبد العال يرد على اتهامات رفضه لصفقة الأهلي الجديدة في الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق بتروجت الحالي والداخلية السابق، أنه لا يتذكر رفضه التعاقد مع اليو بادجي لاعب الأهلي الجديد منذ أربع سنوات.

وذكرت تقارير صحفية إن أحد وكلاء اللاعبين اتهم علاء عبد العال رفض التعاقد مع أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد منذ 5 سنوات بعد اختباره في نادي الداخلية .

وقال عبد العال لـ "الخليج 365" تعليقاً على هذه الاتهامات :" مش فاكر هذه الواقعة واطلب من هذا الوكيل الدليل على صحة حديثه".

Advertisements

وأضاف " كل موسم كنت اختبر اكثر من خمس لاعبين أفارقة في الداخلية ".

وأنهى " اعتقد أن حيث الوكسل غير صحيح منذ أربع مواسم كان الداخلية يمتلك بنجامين أوتشبونج الذي انتقل للزمالك في نهاية الموسم ولم أكن في حاجة لمهاجم أخر".

وتعاقد الأهلي مع أليو بادجي مهاجم نادي رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون يورو ليصبح ثاني صفقات الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية.