رسميا...القناة يدعم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم مصر

أتم مجلس إدارة نادي القناة إجراءات التعاقد مع مهاجم فريق اف سي مصر احمد الصعيدي لينضم رسميا للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وطالب رئيس نادي القناة عماد الخواجة من اللاعب بذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي، بأسم نادي القناة أنه تم التوقيع بشكل رسمي من أجل تدعيم النواحي الهجومية.

وأكد أن سياسة التدعيم في فترة الانتقالات تكون في المراكز التي أعلن الجهاز الفني عن حاجته لتدعيمها .

يذكر أن الصعيدي لعب للعديد من الأندية منها الاسماعيلي والإنتاج الحربي واف سي مصر .

وتعتبر صفقة الصعيدي هي الصفقة الثانية لنادي القناة في الانتقالات الشتوية بعد انضمام المدافع القادم من المنصورة احمد فوزي . الجهد خلال الفترة القادمة.وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي، بأسم نادي القناة أنه تم التوقيع بشكل رسمي من أجل تدعيم النواحي الهجومية.وأكد أن سياسة التدعيم في فترة الانتقالات تكون في المراكز التي أعلن الجهاز الفني عن حاجته لتدعيمها .يذكر أن الصعيدي لعب للعديد من الأندية منها الاسماعيلي والإنتاج الحربي واف سي مصر .وتعتبر صفقة الصعيدي هي الصفقة الثانية لنادي القناة في الانتقالات الشتوية بعد انضمام المدافع القادم من المنصورة احمد فوزي .

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