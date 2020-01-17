ارسل الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة احمد عبدالدايم خطابا اليوم الى رؤساء المناطق ، يطالبهم فيه بسرعة تفعيل مشروع التأمين على الحكام والمدربين .

وطالب اتحاد الطائرة من رؤساء المناطق حصر عدد الحكام والمدربين حتى الفئة العمرية "45" سنة كمرحلة أولى مع وإرفاق بيانات البطاقة الشخصية أو صورة منها وإرسالها للاتحاد فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير الجاري. التأمين على الحكام والمدربين .وطالب اتحاد الطائرة من رؤساء المناطق حصر عدد الحكام والمدربين حتى الفئة العمرية "45" سنة كمرحلة أولى مع وإرفاق بيانات البطاقة الشخصية أو صورة منها وإرسالها للاتحاد فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطائرة يستعجل رؤساء المناطق لتفعيل مشروع التأمين على الحكام والمدربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.