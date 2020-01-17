صرف جميع مستحقات لاعبي الزمالك

حصل لاعبو الزمالك على جميع مستحقاتهم المادية ، وتم صرفها من قبل النادي، قبل مباراة الأبيض أمام المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الاثنين، ضمن الأسبوع الـ14 من الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري، ويسعى لاعبو الأبيض للفوز من أجل حصد الثلاث نقاط،

بعد وصوله إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

عاد الثنائى محمود الونش ومحمد عبد الشافى لاعبى الزمالك، للمُشاركة فى تدريبات الفريق بعد استبعادهما من مواجهة الجونة فى المباراة التى جمعت الفريقين فى

إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز ، ليصبح الثنائي جاهزًا لمباراة المصري، بالإضافة إلى تأكد جاهزية محمد أبو جبل حارس الزمالك، الذي اشتكى من آلام بالكتف، ومحمد حسن.

بينما يغيب طارق حامد وعمر السعيد بداعي الإيقاف لتراكم الانذارات، بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة اليوم أمام الجونة.