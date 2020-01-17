يعقد مساء اليوم اجتماع اتحاد دول البحر المتوسط للمصارعه و يحضره ويستمر لمدة 3 أيام بمدينة نيس في فرنسا على هامش البطولة الدولية للمصارعة. ويمثل مصر في الاجتماع إبراهيم عادل مصطفى عضو مجلس الاتحادين المصري و المتوسطي للمصارعة. ومن المقرر ان يشهد الإجتماع مناقشة خطة الاتحاد المتوسطي للعام القادم من حيث البطولات و الدورات التدريبية كما يناقش اخر استعدادات الاتحاد اليوناني للبطولة المقرر إقامتها في شهر ابريل المقبل . وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت اليوم إلى مدينة نيس للمشاركة في بطولة فرنسا الدولية للمصارعة . عادل مصطفى عضو مجلس الاتحادين المصري و المتوسطي للمصارعة. ومن المقرر ان يشهد الإجتماع مناقشة خطة الاتحاد المتوسطي للعام القادم من حيث البطولات و الدورات التدريبية كما يناقش اخر استعدادات الاتحاد اليوناني للبطولة المقرر إقامتها في شهر ابريل المقبل . وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت اليوم إلى مدينة نيس للمشاركة في بطولة فرنسا الدولية للمصارعة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم مصطفى يمثل مصر في اجتماعات المتوسطي للمصارعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.