إبراهيم مصطفى يمثل مصر في اجتماعات المتوسطي للمصارعة

يعقد مساء اليوم اجتماع اتحاد دول البحر المتوسط للمصارعه و يحضره ويستمر لمدة 3 أيام بمدينة نيس في فرنسا على هامش البطولة الدولية للمصارعة.
ويمثل مصر في الاجتماع إبراهيمعادل مصطفى عضو مجلس الاتحادين المصري و المتوسطي للمصارعة. ومن المقرر ان يشهد الإجتماع مناقشة خطة الاتحاد المتوسطي للعام القادم من حيث البطولات و الدورات التدريبية كما يناقش اخر استعدادات الاتحاد اليوناني للبطولة المقرر إقامتها في شهر ابريل المقبل . وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت اليوم إلى مدينة نيس للمشاركة في بطولة فرنسا الدولية للمصارعة .
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