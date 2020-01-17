وصلت بعثة منتخب مصر للمصارعه الحرة الى فرنسا وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة فرنسا الدولية والتي تنطلق اليوم بمدينة نيس . وقال العميد محمد محمود عضو الاتحادين المصري والافريقب للمصارعة أن بعثة منتخب مصر تضم كل من محمود السيد رئيسا للبعثة و حسن مسعد حكم و صالح عمارة مدرب. من محمود السيد رئيسا للبعثة و حسن مسعد حكم و صالح عمارة مدرب. كما تضم البعثة 6 لاعبين وهم : عمرو رضا و فتحى طارق و حسام مرغنى وضياء جودة و خالد مسعود و ينضم اليهم مصطفي النمر في فرنسا. وكشف العميد محمد محمود أن المنتخب سينتظم في معسكر مغلق عقب البطولة ويستمر حتى 27 يناير الجاري و ينضم اليهم في المعسكر اللاعب عبد اللطيف محمد و مدربة اشرف حافظ استعدادا لبطولة أفريقيا. مرغنى وضياء جودة و خالد مسعود و ينضم اليهم مصطفي النمر في فرنسا. وكشف العميد محمد محمود أن المنتخب سينتظم في معسكر مغلق عقب البطولة ويستمر حتى 27 يناير الجاري و ينضم اليهم في المعسكر اللاعب عبد اللطيف محمد و مدربة اشرف حافظ استعدادا لبطولة أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب المصارعة يصل نيس للمشاركة في بطولة فرنسا الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.