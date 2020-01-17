مكافآت مالية للاعبي منتخب اليد في حالة التتويج بالبطولة الإفريقية

أعرب الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته لتصدر منتخب الفراعنة لترتيب مجموعته بالبطولة الإفريقية لليد، مشيرًا أن يتواصل بشكل يومي مع بعثة المنتخب.
وقال العدل إن شعار المنتخب التتويج باللقب الإفريقي للتأهل للأولمبياد طوكيو 2020.
أكد عضو مجلس إدارة اتحاد اليد أن هناك مكافآت كبيرة تنتظر لاعبي الفراعنة في حالةالتتويج باللقب الإفريقي والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
وأضاف أن اتحاد اليد يعمل على إزالة العقبات التي تواجه لاعبي الفراعنة في البطولة الإفريقية، مشيدًا بدور السفارة المصرية بتونس لبذلها جهود كبيرة في توفير كافة الامكانات المتاحة للبعثة المصرية.
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