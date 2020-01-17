ثنائي الزمالك جاهز لمباراة المصري

أكد الجهاز الطبي لنادي الزمالك جاهزية محمد حسن للمشاركة أمام المصري، المقرر لها، يوم الاثنين ضمن الأسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز، بعد أشارت أنباء إلى عدم مشاركته بسبب معاناته من الإصابة.

كما أكد الجهاز الطبي للزمالك،

جاهزية محمد أبوجبل حارس مرمى الأبيض، بعدما اشتكى من وجود بآلام في كتفه، لكن شارك اللاعب اليوم مع فريقه بمران الزمالك، ما يؤكد تعافيه وجاهزيته للقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري، مساء الاثنين المقبل، في اطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري، ويغيب طارق حامد وعمر السعيد بداعي الإيقاف لتراكم الإنذارات، بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة اليوم أمام الجونة.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة، في جدول الدوري.