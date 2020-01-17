مران خفيف لـ أزارو بصالة الجيمانيزيوم

اكتفى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق اليوم الجمعة علىملعب التتش بالجزيرة.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.
يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة بعد الفوز أمس الأول على طنطا بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة عشرة من منافسات المسابقة المحلية.
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