نتيجة مباراة العدالة والنصر فى كأس خادم الحرمين الشريفين

مباراة قوية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي ستجمع النصر حامل لقب الدوري السعودي نظيره العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك ضمن مباريات اليوم الجمعة الموافق 17-1-2020.
تقام مباراة النصر والعدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي اليوم في تمام الساعة 16:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت مكة المكرمة، 14:55 بتوقيت جرينتش.
وتأهل النصر إلى الدور قبل النهائى بعد أن تغلب بصعوبة على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى حين تأهل العدالة عقب الفوز على الشعلة بهدفين.
وكان فريق الهلال قد حجز التذكرة الأولى إلى الدور قبل النهائى بعد التغلب أمس الخميس على الاتفاق فى المباراة التى أقيمت على ملعب “جامعة الملك سعود”.
وتختتم مباريات دور الثمانية من كأس خادم الحرمين مساء غداً السبت بمبارتى أبها والفتح والوحدة ضد الأهلى.
يذكر أن النصر ألتقى بالعدالة ضمن المرحلة الـ11 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين الشهر الماضي، ونجح في تسجيل فوز قدره ثلاثة أهداف من دون مقابل، لتتكرر المواجهة هذه المرة في كأس الملك.
تنقل مباراة اليوم بين النصر والعدالة عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي جعفر الصليح.
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