نتيجة مباراة الدحيل والسد فى نهائي كأس قطر

يترقب عشاق كرة القدم فى قطر، قمة مباريات اليوم الجمعة 17-1-2020 على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بين نادي السد ونظيره الدحيل في نهائي كأس قطر.

تقام مباراة السد والدحيل في نهائي كأس قطر اليوم في تمام الساعة الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت جرينتش.

يلتقي الفريقين اليوم فى مباراة من طراز رفيع بين مدربين على أعلى مستوى بأهداف متباينة، هما كل من الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد، والبرتغالي روي فاريا مدرب الدحيل.

وكان قد نجح فريق السد في أن يتأهل لنهائي بطولة كأس قطر 2020 على حساب الريان بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الدور نصف النهائي الثاني للبطولة، والتي أقيمت على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في اللقاء الذي أقيم مساء يوم السبت الموافق 11 يناير.

فيما حسم فريق الدحيل تأهله بدوره على حساب السيلية بهدفين دون رد في مباراة الدور نصف النهائي الأول.

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وجاءت أهداف السد في مباراة الريان عن طريق كل من خوخي بوعلام في الدقيقة 38، وأكرم عفيف في الدقيقتين 42 و68، وسالم الهاجري في الدقيقة 54، بينما أحرز للريان موفق عوض في الدقيقة 15.

بينما سجل هدفي فوز الدحيل على السيلية المهاجمان ماريو ماندزوكيتش لاعب بايرن ميونيخ ويوفنتوس السابق، والمعز علي هداف كأس أمم آسيا 2019 الأخيرة التي توج بها العنابي القطري.

وجدير بالذكر ان السد ألتقى الدحيل في 37 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي السد الانتصار في 19 مواجهات مقابل 14 خسارة و4 تعادلات.

تنقل مباراة السد والدحيل في نهائي كأس قطر عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي يوسف سيف.