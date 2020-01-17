رياضة | يورجن كلوب يتحدث عن موقعة مانشستر يونايتد والعداوة التاريخية وموقف المصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يتحدث عن موقعة مانشستر يونايتد والعداوة التاريخية وموقف المصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"إنها مباراة مهمة جدًا جدًا وعلينا أن نتعلم كيف أن نتعامل مع هذه المباريات بالسلوك الصحيح".
وتابع :"لم تكن أخر مباراة ضدهم سيئة لكن مازال بإمكاننا التحسن، مباراة أولد ترافورد مثال جيد لأننا لم نكن بأفضل مستوانا بسبب جودتهم وعلينا أن نكون كذلك هذه المرة".
وزاد :"اإنه لشيء غريب جدًا إن تلعب إمام فريق بجودة عالية كل إسبوع، الإسبوع الفائت واجهنا توتنهام".
وواصل :"بالنسبة لليونايتد فهم لا يعتمدون على الهجمات المرتدة فقط لكنه الشيء الأساسي لهم، إذا أراد الناس أن يرون ذلك انتقادًا فلا يمكنني تغيير ذلك".
وعن العداوة التاريخية مع اليونايتد قال :"هنا في ليفربول لدينا أعداء اكثر من أي نادي أخر بالعالم".
وحول أخر مستجدات المصابين في ليفربول أوضح كلوب :"ماتيب وفابينهو تدربا بشكل طبيعي يوم السبت لذا سيكونان بقائمة الفريق".
وأضاف :"الثلاث الأخرين ليسوا جاهزين، لوفرين سيتدرب مع الفريق من يوم الاثنين، بالنسبة لكيتا وميلنر فمن غير الممكن الاستعجال، عندما يجهزان فهو شيء رائع".
وأتم حديثه :"نعلم جميعًا مدى أهمية هذه المباراة لمشجعينا لكن بالنسبة لنا هي مثل مواجهة إيفرتون مجرد إضافة فقط".