رياضة | الزمالك يطلب التعاقد مع الصباحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطلب التعاقد مع الصباحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع محمد الصباحي لاعب فريق أسوان للظفر بخدماته في الموسم المقبل.

ويتسابق أكثر من فريق بالدوري الممتاز بالحصول على خدمات الصباحي الذي قدم مستوى رائع.

وتحدث مسئولو الزمالك مع اللاعب ووكيله بشكل مباشر وطلبوا منه عدم التوقيع لأي فريق وتأجيل الصفقة برمتها لنهاية الموسم الجاري بسبب مفاوضات نادي سموحة القوية مع اللاعب والتقدم بعرض رسمي للحصول على خدماته في الوقت الحالي.

وظهر الصباحي بمستوى مميز مع أسوان في الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير مما أدى لتسابق بعض الأندية للحصول على خدماته.