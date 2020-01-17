رياضة | عاجل- مدافع الأهلي يشارك في التدريبات الجماعية ويعلن جاهزيته لمواجهة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- مدافع الأهلي يشارك في التدريبات الجماعية ويعلن جاهزيته لمواجهة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمود متولي مدافع الفربق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته لمواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام المقاولون العرب.

وشارك متولي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، بعد خضوعه لفحص طبي والتأكد من جاهزيته.

وكان اللاعب قد اشتكى من كدمة خلال مشاركته في مباراة طنطا الأخيرة التي أقيمت على استاد القاهرة مساء الأربعاء الماضي، وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف دون رد.

ويختتم الأهلي استعداده غدا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ14 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.