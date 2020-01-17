رياضة | المدير الفنى لكوكاكولا: الوديات جهزّت اللاعبين لمباراة النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفنى لكوكاكولا: الوديات جهزّت اللاعبين لمباراة النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق كوكاكولا استعداداته لمواجهة النصر، يوم الاتنين المقبل، على استاد النصر الرياضي، في اولي مباريات الدور الثاني بالجولة الثانية عشر بدوري القسم الثاني.

ومن جانبه، وقال ممدوح عبد الحى المدير الفنى لكوكاكولا أن مباراتى الداخلية وحرس الحدود الوديتان التى خاضهم الفريق مؤخراً، تعد إعداد جيد استعداداً لمباراة النصر.

وأكد عبد الحى، أن جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية متميزة وسيتم عمل تأهيل للثنائى للوافدان الجدد أحمد الحسينى ورمضان ربيع والذي تعاقد معهم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وطالب المدير الفنى لكوكاكولا، اللاعبين بضرورة نسيان الدور الاول، مؤكدا أن الدور الثانى سيكون صعب للغاية على جميع الفرق وسيتطلب التركيز من الجميع.

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وأشار أن مجلس ادارة كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى إسماعيل يدعم الفريق بقوة وحرص على مؤازرة اللاعبين خلال المباريات الودية .

وكان كوكاكولا قد خاض مباراتين مع الداخلية وحرس الحدود فاز في الاولى بثلاثة اهداف مقابل هدفين وتعادل في المباراة الثانية بهدفين لكل فريق.

يذكر أن كوكاكولا اختتم الدور الاول في المركز الخامس برصيد 16 نقطة بالمجموعة الثانية التى يتصدرها سيراميكا كليوباترا برصيد 27 نقطة .