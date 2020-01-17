رياضة | زيدان يتحدث عن مواجهة إشبيلية وموقفه من إقالة فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن مواجهة إشبيلية وموقفه من إقالة فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام إشبيلية في قمة مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي :"الجميع يرغب باللعب غدًا، ورغم تعرضنا لبعض المشاكل مؤخرا، إلا أننا سنلعب مباراة الغد ضد أحد أفضل أندية الدوري وعلينا أن نكون مستعدين".

وأضاف :"لن أكشف عن إمكانية مشاركة الثنائي كريم بنزيمة وسيرجيو راموس في مباراة الغد".

وأوضح :"لكل نادٍ تقاليده، إذا أقاموا لنا الممر الشرفي غدا، فسنقبل به، لكنهم قادمون للعب مباراة كرة قدم وهو الأمر الوحيد الذي يشغل بالي".

‏وزاد :"لا يهمنا ما يحدث قبل المباراة، بل ما سيحدث خلالها".

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وأشار :"لوبيتيجي مدرب رائع، وسيتقبل بشكل جيد في منزله، لقد أظهر ذلك سابقا وسيظهره مستقبلا، كل ما يمكنني قوله عنه أنه مدرب جيد جدا وهذا كل ما بالأمر".

وأردف :"أشعر بالأسف من أجل إرنيستو فالفيردي، إنه مدرب رائع، لن أخوض في الحديث عن ما إذا كانت إقالته منصفة أم لا".

‏واستطرد :"أعلم موقعي جيدا، وفي حال خسرت غدا سيقومون بانتقادي مثلما فعلوا ذلك قبل شهر نصف".

وعن جاهزية راموس قال :"سيرخيو راموس يريد اللعب. لقد قام بكل ما يمكن القيام به من أجل لعب مباراة الغد، ‏إنه مثالٌ يحتذى به، إنه قائدنا هو المرجع لكل اللاعبين".