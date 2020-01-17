رياضة | أزارو يكتفي بجلسة في الجيم على هامش مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو يكتفي بجلسة في الجيم على هامش مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.وكان أزارو قد تغيب عن مران الأهلي أمس الخميس ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة بعد الفوز أمس الأول على طنطا بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة عشرة من منافسات المسابقة المحلية.

