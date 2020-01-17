رياضة | مصدر يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجنة التخطيط بعدم رحيل مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واستقر فايلر، على بقاء صلاح محسن مهاجم الفريق، لرغبته في منح الفرصه له خلال المباريات المقبلة، وبسبب طول الموسم وكثرة المنافسة على الألقاب.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر داخل إدارة النادي، أن فايلر عقد جلسة مع صلاح محسن في حضور عمرو محب المترجم وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأبلغه بالثقة الكاملة في قدراته ورغبته في الاستفادة من خدماته.

وأضاف المصدر: " فايلر ألزم صلاح محسن بأداء تدريبات إضافية عقب كل مران من أجل الوصول بمستواه إلي أفضل شكل ممكن ومن ثم منحه فرصة المشاركة مع الفريق في المباريات خلال الفترة المقبلة"

وتلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عرضًا رسميًا من إدارة نادي سموحة، لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.