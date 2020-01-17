رياضة | عاجل| وصول بادجي لمقر الأهلي بالجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| وصول بادجي لمقر الأهلي بالجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدًا لإشراكه في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يخضع بادجي للكشف الطبي، بعدما وقع عقود انتقاله لصفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووصل بادجي، إلى القاهرة مساء أمس مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، عقب الحصول على خدماته من صفوف رابيد فينا النمساوي، لمدة أربع مواسم ونصف الموسم.

ومن المنتظر أن تصل بطاقة اللاعب الدولية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للمشاركة في مباراة المقاولون العرب بالدوري والنجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.