اونلاين | مشاهدة مباراة السد والدحيل بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع نهائي كأس قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة السد والدحيل بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع نهائي كأس قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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موعد مباراة الدحيل والسد والقنوات الناقلة في نهائي كأس قطر

قنوات الناقلة السد vs الدحيل

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نتائج اخر 5 مباريات بين الدحيل و السد

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الدحيل 4 : 1 السد

الدحيل 0 : 1 السد

السد 3 : 1 الدحيل

الدحيل 1 : 1 السد

السد 1 : 4 الدحيل

تاريخ مواجهات السد و الدحيل

يأمل نادي السد في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي الدحيل، يوم الجمعة 17 يناير 2020 في النهائي من كأس قطر.

وجدير بذكر ان السد ألتقى الدحيل في 37 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي السد الانتصار في 19 مواجهات مقابل 14 خسارة و4 تعادلات.

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نتائج اخر 5 مباريات ل السد

السد 4 : 1 الريان

العربي 1 : 6 السد

الوكرة 2 : 1 السد

الغرافة 1 : 5 السد

الريان 0 : 6 السد

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نتائج اخر 5 مباريات ل الدحيل

الدحيل 2 : 0 السيلية

الدحيل 0 : 0 قطر

الأهلي 0 : 3 الدحيل

العربي 2 : 2 الدحيل

الدحيل 0 : 1 قطر

موعد مباراة الدحيل ضد السد والقنوات الناقلة في نهائي من كأس قطر يوم الجمعة 17 يناير 2020

موعد مباراة السد ضد الدحيل