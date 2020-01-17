شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: التنافس بينى وبين مانى فى صالح ليفربول..وكلوب بمثابة أب للجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، عن عدم وجود تنافس مضر بينه وبين السنغالي ساديو ماني داخل فريق ليفربول وأنهما يعملان لصالح الفريق.

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وفي حواره مع شبكة "سكاي سبورتس" تم سؤال نجم مصر عن حجم المنافسة ومن من يُمكنه إحراز أهداف أكثر؟"، ليجيب صلاح: "أنا أسجل أكثر ، قبل أن يضحك ويقول : "لا لا، الأمر ليس هكذا، الأمور بيننا على ما يرام نحن لا ننظر إلى الأمر على هذا الشكل".

وتابع: "إذا لم يُسجّل أي منا وانتهت المباراة بدون تسجيل أهداف، كلانا نكونا غاضبين للغاية وننزعج، وعندما نكون على أرض الملعب وننتصر، فهذا يكون أمراً رائعاً".

وأتم صلاح كلامه مؤكداً أن المدير الفني الالماني يورجن كلوب بمثابة (الأب) بالنسبة له واللاعبين قائلًا: "هو يعرف كيف يتعامل مع كل واحد منا، أعتقد أنه ساعد الجميع في الفريق، هو لديه علاقات جيدة مع كافة اللاعبين".