وليد أزارو يشارك في مران الأهلي اليوم بملعب التتش

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جدة - عمرو شويل شارك وليد أزارو، مهاجم الأهلى، فى مران اليوم بتدريبات بالجري حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة حيث ظهر بـ"جبيرة" في اليد.
وشارك أزارو فى النادى اليوم بعدما غاب عن مران الأمس على خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدورى التى اعترض أزارو على عدم المشاركة فيها فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وخاض المهاجم المغربي مراناً في الجيم قبل أن يؤدي فقرة للجري حول الملعب عدة دقائق ، وظهر أزارو وفي يد "جبيرة" نتيجة إصابته في اليد عقب إعتراضه على خروجه من تشكيل مباراة طنطا.
وواصل الأهلى تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد فى الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.
يذكر أن الأهلى يعتلى صدارة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة بعد الفوز أمس الأول على طنطا بخماسية نظيفة فى الجولة الثالثة عشرة من منافسات المسابقة المحلية.
وجاءت جلسة عبد الحفيظ مع اللاعب السنغالي بمكتب الأول للترحيب بعد التوقيع مع القلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري قادماً من نادي رابيد فينا النمساوي.
ورحب عبد الحفيظ باللاعب السنغالى وتمنى التوفيق له في التجربة الاهلاوية، كما رحب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق باللاعب السنغالي قبل انطلاق مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز بعد غد الأحد.
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