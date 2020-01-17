شكرا لقرائتكم فراعة اليد يحققون الانتصار الثاني بالبطولة الإفريقية.. ويهزمون كينيا 44 / 19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 21 /7 فى شوط شهد تفوق ملحوظ للاعبى الفراعنة ونجح الفراعنة فى مواصلة الحفاظ على الانتصار بالشوط الثانى.

يسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز فى ثالث مواجهاته بالبطولة أمام الكونغو الديمقراطية يوم 19 يناير الجارى فى ختام مواجهاته بالدور الأول على صعيد المجموعة الأولى لتحقيق العلامة الكاملة ونجح منتخب مصر فى الفوز على غينيا 39 /22 فى أولى لقاءات الفراعنة بالبطولة أمس الخميس .

Advertisements

كما تشهد منافسات اليوم الثانى لقاءات مهمة على صعيد باقى المجموعات الأربعة بين كلا من ، زامبيا مع المغرب و الكاميرون مع الرأس الأخضر و ليبيا مع أنجولا و الكونغو مع الجزائر و غينيا مع الكونغو الديمقراطية و تونس مع كوت ديفوار و نيجيريا مع الجابون .

وتقع مصر في بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.