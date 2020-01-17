وليد أزارو يكتفى بالجيم فى مران الأهلى اليوم

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جدة - عمرو شويل خاض وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.
يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة بعد الفوز أمس الأول على طنطا بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة عشرة من منافسات المسابقة المحلية.
وشارك آزارو في النادي اليوم بعدما غاب عن مران الأمس علي خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدوري التي اعترض آزارو علي عدم المشاركة فيها فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
وجاءت جلسة عبد الحفيظ مع اللاعب السنغالي بمكتب الأول للترحيب بعد التوقيع مع القلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري قادماً من نادي رابيد فينا النمساوي.
ورحب عبد الحفيظ باللاعب السنغالي وتمني التوفيق له في التجربة الاهلاوية، كما رحب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق باللاعب السنغالي قبل انطلاق مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز بعد غد الأحد.
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