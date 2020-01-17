شكرا لقرائتكم صورة.. ماذا يقول "اليو" المالي لـ"اليو" السنغالي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر السنغالي اليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة ظهر اليوم الجمعة في أول أيامه بالنادي بعد انتقاله للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من نادي رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم نظير 2 مليون يورو.

وكان المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي في استقبال مهاجم الفريق الأحمر الجديد ، لاسيما وأن الثنائي يجيدان التحدث باللغة الفرنسية، وهي اللغة الرسمية في بلديهما مالي والسنغال.

ودار حوار قصير بين ديانج الذي رحب بصديقه الجديد بادجي، والطريف أن الثنائي يحملان الاسم الأول مشترك "اليو".

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وظهر أليو بادجي في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، تمهيداً لتوقيع عقود انضمامه للفريق الأحمر، حيث التقى المهاجم الجديد بأليو ديانج لاعب وسط الأهلي، كما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة سريعة مع السنغالى أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد عقب ظهور اللاعب في النادي للمرة الأولى.

وجاءت جلسة عبد الحفيظ مع اللاعب السنغالي بمكتب الأول للترحيب بعد التوقيع مع القلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري قادماً من نادي رابيد فينا النمساوي.

ورحب عبد الحفيظ باللاعب السنغالي وتمني التوفيق له في التجربة الاهلاوية، كما رحب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق باللاعب السنغالي قبل انطلاق مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز بعد غد الأحد.