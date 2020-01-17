شكرا لقرائتكم المصرى يستعيد جهود وادى قبل مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الفلسطينى محمود وادى مهاجم النادى المصرى قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك يوم الإثنين فى الجولة الرابعة عشر للدورى بعد تعافيه من الإصابة التى ألمت به.

كان محمود وادى قد استبعد من لقاء أسوان الأخير بالدورى بسبب إصابته فى العضلة الخلفية وفضل إيهاب جلال المدير الفنى للفريق إراحته بشكل كافى على أمل لحاقه بلقاء الزمالك فى ظل الإعتماد عليه بجانب النيجيرى أوستن أموتو فى الشق الهجومى للفريق خاصة وأن اللاعب يمر بمرحلة جيدة مع الفريق وأحرز أخر أهداف الفريق أمام الإنتاج الحربى بالدورى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

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أحرز هدف الأول لأسوان فادي فريد في الدقيقة 12 ، وتعادل عمرو موسي قائد فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء ، ويعود أسوان للتقدم عن طريق محمد جابر في الدقيقة 59 من ركلة جزاء ، ليتعادل عمرو موسي مرة أخري من ركلة جزاء في الدقيقة 65 .

وشهدت المباراة احتساب أحمد العدوي جكم المباراة ، 4 ركلات جزاء ، بواقع 3 ركلات للمصري وركلة واحدة لأسوان .

يذكر أن مجلس إدارة النادى المصري كان قد استقر على تجديد عقد إيهاب جلال لمدة موسم إضافى، حيث تولى جلال تدريب النادى المصرى فى ديسمبر 2018 بعقد يمتد لمدة موسم ونصف بغض النظر عن النتائج الأخيرة فى إطار سياسة الإدارة الخضراء نحو أضاء جو من الإستقرار الفنى على الفريق و لوضع حد لشائعات رحيله التى انطلقت من صفحات السوشيال ميديا والتى تستهدف الإضرار بالنادى .