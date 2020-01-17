شكرا لقرائتكم عمر الوحش يقترب من العودة للدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب رفع الحظر عن لاعبه عمر الوحش تمهيداً لإعادته للمشاركة فى مباريات الدراويش بعدما نال الوحش اعجاب المدرب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق الأصفر والذى تسائل عن اسباب استبعاد اللاعب من مباريات الفريق رغم ظهوره بشكل مميز فى التدريبات الجماعية ليقرر حسم ملفه مع رئيس النادى عقب الانتهاء من مواجهة سموحة .

ويختتم فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء غد السبت باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى العام.

ورفض مجلس الإسماعيلي طلب عمر الوحش بالتدريب خارج النادي فى وقت سابق بسبب ما وصفه اللاعب بـ"الذل والمهانة" التي يشعره بها داخل قلعة الدراويش، خاصة بعدما تجاهل مجلس إدارة الإسماعيلى الرد على رسالة اللاعب التي كشف عنها عبر صفحته على فيس بوك ويطالب فيها مسئولي النادي بالسماح له بالظهور فى أحد البرامج التلفزيونية لإعلان قراره النهائي بالابتعاد عن الساحرة المستديرة لفترة يستعيد فيها توازنه ثم يعود

Advertisements

وكان مسئولى النادى الاسماعيلى قد اتخذوا قراراً بتجميد عمر الوحش لاعب الفريق، وأصدر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة بمنع اشراك الوحش فى المباريات وهو القرار الذى التزم به الصربى ميودراج المدير الفنى السابق للدراويش ومن خلفه أدهم السلحدار المدرب المؤقت .

وخلال جلسة التصوير التي قام بها فريق الإسماعيلي بالزي الجديد استعدادا للموسم الجديد لم يظهر خلالها عمر الوحش وتأتى هذه الخطوة بعد رفض اللاعب الانضمام لفريق أسوان على سبيل الاعارة قبل غلق باب القيد المحلى وإصراره على الخروج على طريقة البيع النهائى ليقرر مسئولى الاسماعيلى رفع اسمه من قائمة الفريق بالبطولة العربية لإفساح المجال لقيد لاعبين جدد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشبت خلافات شديدة بين عمر الوحش وإبراهيم عثمان رئيس النادى، وحاول بعض الوسطاء إقناع اللاعب بفكرة الرحيل عن الدراويش عن طريق الاعارة إلا أن الوحش رفض وأصر على الرحيل على طريقة البيع النهائى فى ظل علمه بأن رئيس النادى يرفض استمراره مع الفريق بالموسم الجديد وكان اللاعب صاحب الـ26 عاد للإسماعيلى بنهاية الموسم الماضى، بعد نهاية إعارته مع نادى مصر للمقاصة الذى لعب له لمدة 6 أشهر، ولكن لم يشارك بصفة أساسية مع النادى الفيومى بسبب إصاباته المتكررة.