شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عثمان يجتمع مع باهر المحمدى فى الإسماعيلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى جلسة مع باهر المحمدى كابتن الفريق قبل السفر للإسكندرية، لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة، وحرص رئيس النادى على التحدث مع المحمدى لإنهاء أزمته الأخيرة، حيث شدد على اللاعب بضرورة إغلاق ملف الرحيل عن قلعة الدراويش فى الوقت الراهن، وإبلاغ كل اللاعبين بهذا القرار للتركيز فى التحديات المقبلة للفريق الأصفر سواء على الصعيد المحلى أو العربى.

ويختتم اليوم الجمعة فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء غد السبت على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى العام، وفاز الإسماعيلى على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدورى، وحقق فوزاً ودياً على الترسانة بنفس النتيجة استعداداً لمواجهة سموحة تلك المباراة التى يسعى المدرب الفرنسى لتسجيل انتصاره الثانى خلالها مع الدراويش منذ توليه المسئولية خلفاً للصربى ميوداج يسيتش والتى تخللها تولى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، أعلن توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 ألف جنيه، لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى فى أعقاب التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرًا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق، وتأكيده على تلقى النادى عروضًا رسمية من أندية خارج مصر، وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.

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المحمدى تلقى وعداً من المهندس إبراهيم عثمان بالموافقة على احترافه بنهاية الموسم الحالى، شريطة أن يغلق ملف الرحيل فى الموسم الماضى، وهو ما التزم به اللاعب وعاد للمطالبة بالرحيل فى هذه الآونة حتى ينفذ رئيس النادى الوعد الذى قطعه على نفسه قبل أن يتراجع ويعلن الاستمرار مع الاسماعيلى.

وأعلن باهر المحمدي تراجعه عن قرار الرحيل عن قلعة الدراويش أحتراما لرغبة مسئولي النادي ، وقال المحمدي في مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الإعلامي يحيي حمزة :" الإسماعيلي بيتي وكنت احلم بفرصة للاحتراف بعدما تلقيت عرضا من خارج مصر ولكن وجهة نظر مسئولي النادي استمراري لذا أغلقت ملف الرحيل".