شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يهنئ عبد الله السعيد بعد عضوية نادى المائة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز والفراعنة، بدخوله نادى المائة بالدورى المصرى عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم، مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافى مسابقة الدورى الممتاز، ونشر "السعيد" صورة له عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، اليوم الجمعة، ويضع تاج الملك على رأسه بجانب الكثير من الكرات على الأرض التى تعبر عن أهدافه، كما احتفلت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز، بوصول قائد الفريق الكروى الأول عبد الله السعيد لهدفه رقم 100 فى مسابقة الدورى الممتاز.

وكتب الصقر عبر حسابه على موقع تويتر: "ألف مبروك دخولك نادى المائة، تستحقها ومزيد من النجاحات".



احمد حسن

ودخل عبد الله السعيد نادى الـ100 عقب احتساب هدف فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى له، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري، هدف بيراميدز جاء عن طريق عبدالله السعيد ، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ"الكعب" في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين.

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ومنذ أن رحل عبد الله السعيد عن النادى الأهلي وهو كل يوم فى تحد جديد ليثبت للجميع أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه، حيث إن هناك بعض الجماهير التي كانت ترى أن بخروجه من بوابة الفريق الأحمر سينخفض مستواه تدريجياً وسيغيب عن الأضواء، خاصة مع تقدمه فى العمر، إلا أن عبدالله السعيد نجح فى التغلب على كل هذه الأمور، خاصة عند انتقاله إلى صفوف فريق بيراميدز فى يناير الماضى، لينفجر فنياً بشكل كبير ويقدم مستوى رائع، بل أنه بمثابة قائد للفريق بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

جدير بالذكر أن عبد الله السعيد انضم إلى صفوف نادى بيراميدز قادماً من أهلى جدة السعودى فى 4 يناير 2019، ليقود الفريق السماوى للفوز على النادى الأهلى بهدفين مقابل هدف فى مباراة الفريقين بنفس اليوم حيث سجل هدفاً وصنع أخر، ورحل عبد الله السعيد عن الأهلي إلى الدوري الفنلندي ثم للأهلي السعودي قبل أن ينضم إلى بيراميدز.