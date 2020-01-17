شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. غمزة وغضب وقوة.. كهربا والسعيد والنحاس نجوم "super face" الجولة 13 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباريات الجولة الـ13ً من بطولة الدورى العام المصرى العديد من المشاهد واللقطات الخاصة بنجوم الأندية والمدربين والحكام، وهو ما نحاول من خلال الـ"Superface" رصده وتقديمه بشكل مختلف لعشاق الساحرة المستديرة، في إطار البحث عن زاوية مختلفة للتعبير عن الحدث الكروي أسبوعيًا، وكانت مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري قد شهدت استمرار تربع الاهلي علي قمة الترتيب بالفوز باقل مجهود علي نادي طنطا بخماسية نظيفة، واستمر الزمالك في سلسلة انتصاراته بفوز ثالث علي التوالي علي الجونة بهدفين دون مقابل في مباراة شهدت عودة القائد شيكابالا للظهور والتهديف بعد غياب طويل عن المباريات، كما شهدت الجولة دخول تاريخي للمتألق عبد الله السعيد لاعب بيراميدز نادي ال100 أمام فريق الاتحاد السكندرى.

في هذا الصدد يقدم "سوبر كورة" سلسلة “Superface” التي تلخص جميع مباريات الجولة من خلال صورة وتعليق حيث جاء عماد النحاس مدرب نادي المقاولون العرب كافضل مدرب ومحمود كهربا لاعب الأهلي وعبدالله السعيد ومحمد أبو جبل ضمن الأفضل في تلك الجولة كما جاء الحكم الدولي محمود عاشور كافضل حكم وجاءت القائمة كاملة كالتالي لمزيد من التفاصيل ، اضغط هنا

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جدير بالذكر أن عبدالله السعيد صانع العاب فريق بيراميدز احتفل بدخولة لنادي الـ 100 هدف، ونشر عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة أحتفالا بدخولة نادى الـ100 فى قائمة هدافى بطولة الدورى المصرى .

وصل عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز الى نادى الـ100 هدف عقب احتساب هدف فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى له.

انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، هدف بيراميدز جاء عن طريق عبدالله السعيد ، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين.