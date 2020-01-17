شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن حكام مباريات الغد فى الدورى الممتاز للجولة الـ14 على النحو التالى:

إنبى مع إف سى مصر : جلال أحمد وأحمد صلاح وإيهاب فخرى .. وقطب حسن حكما رابعا.

الإنتاج الحربي مع حرس الحدود: وائل فرحان ومصطفى عبد العظيم ومحمود كير .. ومحمد الحديدي حكما رابعا.

سموحة مع الإسماعيلي: محمد يوسف وهاني عبد الفتاح ومحمود عامر .. وأحمد علي حكما رابعا.

وتقام مباراة إنبى ونادى مصر فى تمام الثانية والنصف ظهر السبت على استاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق البترولى بعد تعادله مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما خسر نادى مصر من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، فيما يحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 18 هدفاً.

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موعد مباراة الانتاج الحربى وحرس الحدود

تقام مباراة الإنتاج الحربى وحرس الحدود فى تمام الخامسة عصر السبت على استاد السلام فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريقين بعد التعادل فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث تعادل الانتاج مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فيما تعادل الحرس مع سموحة سلبياً.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف، فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف.

موعد مباراة سموحة والاسماعيلى

موعد مباراة سموحة والإسماعيلى فى تمام السابعة والنصف مساء السبت على استاد المكس بالاسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى الجولة الماضية فيما فاز الدارويش على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً.