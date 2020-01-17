شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تشييع جثمان ناشئ المصرى البورسعيدى بعد وفاته بأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى جنازة مهيبة، شارك المئات من أبناء بورسعيد فى تشييع جنازة فقيد النادى المصرى الناشئ عبد الرحمن هانى حمدان لاعب فريق تحت 19 عاما، الذى وافته المنية مساء أمس إثر أزمة قلبية مفاجئة، ونعت صفحة المصرى البورسعيدى عبر تويتر لاعبها قائلة "رحم الله فقيدنا الغالى وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وتوفى عبد الرحمن هاني حمدان لاعب فريق المصري البورسعيدي تحت 19 سنة نتيجة إصابته بأزمة قلبية خلال مشاركته بمبارة خماسية مع أصدقائه بنادي الصيد ببورسعيد.

ونعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية والمدير التنفيذي للنادي والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون ينعون بخالص الحزن والأسى وفاة الناشئ عبد الرحمن هاني حمدان لاعب فريق المصري تحت 19 عام مواليد "2000" ونجل هاني حمدان لاعب النادي المصري خلال الثمانينيات والذي رحل إلى جوار ربه منذ قليل إثر أزمة قلبية مفاجئة.

والنادى المصرى إذ ينعى لاعبه الناشئ عبد الرحمن حمدان ، فإنه يتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيره أسوان بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدورى المصرى.



البورسعيدية يشيعون جنازة ناشىء المصرى



الجنازة



بورسعيد تتشح بالسواد

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