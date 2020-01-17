شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد محمود وادى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق المصرى البورسعيدى جهود هدافه الفلسطينى محمود وادى قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، يوم الاثنين، فى الجولة الرابعة عشر للدورى بعد تعافيه من الإصابة التى ألمت به.

كان محمود وادى قد استبعد من لقاء أسوان الأخير بالدورى بسبب إصابته فى العضلة الخلفية وفضل إيهاب جلال المدير الفنى للفريق إراحته بشكل كافٍ على أمل لحاقه بلقاء الزمالك فى ظل الإعتماد عليه بجانب النيجيرى أوستن أموتو فى الشق الهجومى للفريق، خاصة أن اللاعب يمر بمرحلة جيدة مع الفريق وأحرز آخر أهداف الفريق أمام الإنتاج الحربى بالدورى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

كان المصرى قد تعادل مع نظيره أسوان بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدورى المصرى.

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أحرز هدف الأول لأسوان فادى فريد فى الدقيقة 12، وتعادل عمرو موسى قائد فريق المصرى البورسعيدى فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء، ويعود أسوان للتقدم عن طريق محمد جابر في الدقيقة 59 من ركلة جزاء ، ليتعادل عمرو موسي مرة أخري من ركلة جزاء في الدقيقة 65 .

وشهدت المباراة احتساب أحمد العدوي حكم المباراة 4 ركلات جزاء، بواقع 3 ركلات للمصرى وركلة واحدة لأسوان.

يذكر أن مجلس إدارة النادى المصري كان قد استقر على تجديد عقد إيهاب جلال لمدة موسم إضافى، حيث تولى جلال تدريب النادى المصرى فى ديسمبر 2018 بعقد يمتد لمدة موسم ونصف بغض النظر عن النتائج الأخيرة فى إطار سياسة الإدارة الخضراء نحو أضاء جو من الإستقرار الفنى على الفريق و لوضع حد لشائعات رحيله التى انطلقت من صفحات السوشيال ميديا والتى تستهدف الإضرار بالنادى .