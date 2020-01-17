شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يظهر فى الأهلى ويكتفى بالجيم بعد غرامة التمرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى "الجيم" على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلى تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد فى الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

يذكر أن الأهلى يعتلى صدارة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة بعد الفوز أمس الأول على طنطا بخماسية نظيفة فى الجولة الثالثة عشرة من منافسات المسابقة المحلية.

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وشارك أزارو فى النادى اليوم بعدما غاب عن مران الأمس على خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدورى التى اعترض أزارو على عدم المشاركة فيها فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

كما بدأ السنغالي إليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد رحلته مع الفريق حيث شارك في مران اليوم المقام حاليا علي ملعب التتش وإن كان اللاعب قد اكتفي بالتأهيل والجرى حول الملعب، وظهر بادجى فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث التقى المهاجم الجديد بأليو ديانج لاعب وسط الأهلى، كما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة سريعة مع السنغالى أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد عقب ظهور اللاعب في النادي للمرة الأولى.

وجاءت جلسة عبد الحفيظ مع اللاعب السنغالي بمكتب الأول للترحيب بعد التوقيع مع القلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري قادماً من نادي رابيد فينا النمساوي.

ورحب عبد الحفيظ باللاعب السنغالى وتمنى التوفيق له في التجربة الاهلاوية، كما رحب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق باللاعب السنغالي قبل انطلاق مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز بعد غد الأحد.