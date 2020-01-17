شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشينى: هدف الزمالك الفوز فى كل المباريات.. وسياسة التدوير مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى الشيشينى المدرب العام للزمالك أن الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، يسير بخطوات ثابتة فى اتجاهين، الأول مسابقة الدورى الممتاز والثانى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، قائلاً "الحمد لله حققنا الفوز على فريق الجونة وأغلقنا هذا الملف بالكامل وكل تركيزنا الأن على مواصلة الانتصارات فى مواجهة المصرى".

وشدد المدرب العام للزمالك على أهمية مواجهة المصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى الممتاز، وضرورة الفوز بها والحصول على الثلاث نقاط، فى المواجهة التى ستقام يوم الاثنين المقبل على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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وتابع سامى الشيشينى "المصرى فريق كبير ونعلم أنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، لكننا جاهزون للمباراة وسنلعب على الفوز كما نخوض أى لقاء آخر.. وكل مباراة نخوضها ننظر فقط إلى الثلاث نقاط، كل ما يشغلنا خلال الفترة الحالية هو الفوز من أجل مواصلة المنافسة على بطولة الدورى"، وأتم مدرب الزمالك تصريحاته لموقع النادى الرسمى "المباريات الماضية شهدت عملية تدوير بين اللاعبين لعدم تعرض الفريق للإجهاد، الجهاز الفنى يعمل على تجهيز كل عناصر القائمة تحسباً لمشاركة أى لاعب فى أى وقت لذا فسياسة التدوير مستمرة".

وتغلب الزمالك مؤخرا على الجونة، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز باستاد النادى الساحلى، وحقق خلالها الأبيض الفوز بهدفين دون رد، ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، فيما يستعد لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل واستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية صياح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران أمس عقب الفوز على الجونة، وانطلق المران بفقرة إحماء تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.