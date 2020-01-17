الرخصة تسبب الحرج للألماني يورجن كلينسمان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الألماني يورجن كلينسمان، المدير الفني السابق لمنتخبي ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لموقف محرج، بعدما فشل في إثبات أنه يحمل رخصة تدريب سارية المفعول.

المدير الفني الحالي لفريق هيرتا برلين، لم يستطع إثبات حيازته رخصة تدريب محدثة لدى رابطة الدوري الألماني، مشيراً إلى أنه نسيها في منزل العائلة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

الاتحاد الألماني لكرة القدم قال في بيان له: في ما يتعلق بيورجن كلينسمان، لا دليل على حيازته رخصة تدريب سارية المفعول حالياً.

وقد يتعرض كل من كلينسمان وهيرتا برلين للغرامة، إذا كان ترخيصه الذي ناله عام 2000 إثر دورة تدريبية للاتحاد الألماني، منتهي الصلاحية.

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اللاعب السابق صاحب الـ 55 عاماً، تولى الإدارة الفنية لفريق العاصمة الألمانية أواخر نوفمبر الماضي، وسيكون على موعد مع استضافة حامل اللقب بايرن ميونيخ، مع استئناف نشاط “البوندسليجا” بعد العطلة الشتوية.

هيرتا برلين حصل تحت قيادة كلينسمان على 10 نقاط من 12 ممكنة في آخر 4 مباريات له في الدوري المحلي في عام 2019، ليصعد إلى المركز 12 في الترتيب برصيد 19 نقطة.

وبموجب لوائح رابطة الدوري الألماني، يجب أن يحمل مدرب أي فريق في الدرجتين الأولى والثانية رخصة سارية، ويحضر دورات تنشيطية منتظمة، ما ترك كلينسمان يصارع للحصول على الأوراق والشهادات اللازمة.

كلينسمان قال: عندما سافرت إلى برلين في نهاية نوفمبر الماضي، لم أكن أعتقد أنني سأحتاج إلى ترخيص التدريب الخاص بي والشهادات ذات الصلة.. عندما كنت في المنزل في عيد الميلاد، نسيت المستندات، لكنني بصدد توفير الأوراق اللازمة.