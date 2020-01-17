شكرا لقرائتكم خبر عن «أفضل من صلاح 100 مرة».. «زيدان» يكشف عن رسالة كلوب له (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد زيدان، نجم منتخب مصر ولاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق، إن مدربه الأسبق يورجن كلوب، المدير الحالي لفريق ليفربول أخبره أن إمكانياته كلاعب أفضل من محمد صلاح.

وأضاف للإعلامي سيف زاهر خلال لقاء على فضائية «أون سبورت»: «كلوب يخبرني أن إمكانياتي وأنا لاعب أعلى 100 مرة من صلاح، ولكن الاحترافية والتركيز في كرة القدم هو ما ينقصني». وتابع «زيدان» أنه كان يهتم بمتع الحياة كالسفريات والطائرات الخاصة.