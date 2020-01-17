شكرا لقرائتكم الدبابة السمراء .. شاهد الظهور الأول لإليو بادجى فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر السنغالى أليو بادجى مهاجم الاهلي الجديد فى النادى منذ قليل للمرة الأولى بعد توقيع عقود انتقاله للقلعة الحمراء مرتدياص بدلة زرقاءلمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، تبدأ من يناير الجارى قادماً من نادى رابيد فينا النمساوى، تمهيداً لبدء تجربته الرسمية مع الأهلى خلال الأيام المقبلة.

ويختار السنغالى بين أرقام القمصان 3 و 27 تمهيداً لارتداء قميص منها فهى أرقام القمصان الخالية بدوري الابطال الأفريقى بعد اختيار محمود عبد المنعم كهربا الصفقة الشتوية الاولى للمارد الاحمر للقميص رقم 26 ، ويُجهز مسئولو النادي الأهلي اليو بادجي لمواجهة النجم الساحلي المقبلة في بطولة دوري أبطال افريقيا بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثاني صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

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