شكرا لقرائتكم جلسة سريعة لسيد عبدالحفيظ مع بادجى في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة سريعة مع السنغالى أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد عقب ظهور اللاعب في النادي للمرة الأولى.

وجاءت جلسة عبد الحفيظ مع اللاعب السنغالي بمكتب الأول للترحيب بعد التوقيع مع القلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري قادماً من نادي رابيد فينا النمساوي.

ورحب عبد الحفيظ باللاعب السنغالي وتمني التوفيق له في التجربة الاهلاوية، كما رحب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق باللاعب السنغالي قبل انطلاق مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز بعد غد الأحد.

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وحصل الأهلى من نادي رابيد فينا على تقرير طبي عن الإصابات التى تعرض لها اللاعب طوال الفترة الماضية، واطمأن مسئولو القلعة الحمراء على حالة اللاعب وعدم تعرضه لإصابات مُتتالية. ويخضع بادجى للكشف الطبى اليوم، الجمعة، بعد التعاقد معه لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى مقابل مليونى يورو يدفعها الأهلى للنادى النمساوى على قسطين خلال عام ونصف العام.

وفى هذا الشأن، قال أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلى إن نادى رابيد فيينا مُنظم للغاية، موضحاً أن النادى النمساوى منح الأهلى تقريرًا طبيًا كاملًا عن موقف اللاعب من الإصابات منذ انتقاله لهم.

وأبدى السنغالى آليو بادجى سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء، وقال بادجى فى تصريحات للموقع الرسمى، "أنا فى القاهرة الآن.. يلا يا أهلى، الخطوة المهمة جدا فى حياتى الاحترافية وأتمنى النجاح لى ولكم وأن نحقق بطولة دورى أبطال أفريقيا، أنا عائد لقارتى وأعلم قيمة الأهلى وواثق أننى سأتطور وأكتسب الكثير فى هذا النادى العريق، وأعلم حجم الضغوطات فى الأهلى لكن على أن أتحلى دائما بالإيجابية، وبذل أقصى ما أملك من الجهد والعرق، أحيانا تصيب وأحيانا تخطى لكن المهم أن تظل تحاول بأقصى ما لديك لتنجح.

وأضاف صاحب الـ 22 عاما، لدى بعض المعلومات عن الأهلى وأهميته الكبيرة داخل أفريقيا، فهو الأكثر حصولا على دورى أبطال أفريقيا، أظن أكثر من 6 مرات، متأكد أنها خطوة مهمة للغاية فى مسيرتى الاحترافية ومستوى لاعبى الأهلى الكبير سيساعدنى على النجاح والتطور، تابعت الكثير من الأخبار الخاصة بالأهلى لأن لدى بعض الأًصدقاء الذين يلعبون فى الدورى المصري، ومن يدرى قد يكون الأهلى بوابتى للعب لمنتخب السنغال".