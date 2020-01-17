شكرا لقرائتكم الشيشينى يعدد نجاحات الزمالك فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك، إن الفريق الأبيض يسير بخطوات ثابتة في اتجاهين، الأول مسابقة الدوري والثاني بطولة دوري أبطال أفريقيا، مضيفا:"الحمد لله حققنا الفوز على فريق الجونة وأغلقنا هذا الملف بالكامل وكل تركيزنا الأن في مواجهة المصرى".

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وشدد المدرب العام للزمالك حول أهمية مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وضرورة الفوز بها والحصول على الثلاث نقاط، فى المواجهة التى ستقام يوم الاثنين المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأتم مدرب الزمالك تصريحاته لموقع النادى الرسمى:"المباريات الماضية شهدت عملية تدوير بين اللاعبين لعدم تعرض الفريق للإجهاد، الجهاز الفني يعمل على تجهيز كل عناصر القائمة تحسباً لمشاركة أي لاعب في أي وقت لذا فسياسة التدوير مستمرة".