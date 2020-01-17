شكرا لقرائتكم مصر تتقدم على كينيا فى أمم أفريقيا لليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم منتخب مصر الأول لكرة اليد على نظيره الكينى بنتيجة 21 /7 فى الشوط الأول فى ثان لقاءاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 24 و التى تستضيفها تونس و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

و يسعى منتخب مصر لكرة اليد إلى تحقيق الفوز فى ثان مواجهاته بالبطولة قبل أن يصطدم بالكونغو الديمقراطية يوم 19 يناير الجارى فى ختام مواجهاته بالدور الأول على صعيد المجموعة الأولى .

ونجح منتخب مصر فى الفوز على غينيا 39 /22 فى أولى لقاءات الفراعنة بالبطولة أمس الخميس .

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و يعول الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة الأسبانى روبرتو جارسيا باروندو أمال كبيرة

وتقع مصر في بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.