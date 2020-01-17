شكرا لقرائتكم طارق حامد راحة من مران الزمالك اليوم لغيابه عن مباراة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد المصري

منح باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، راحة من مران اليوم وجاءت الراحة بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، بسبب غياب اللاعب عن مباراة المصري المقبلة للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة المصرى كلا من طارق حامد وعمر السعيد بعد حصولهما إنذارا خلال مشاركاتهما مع الزمالك أمام الجونة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد النادى الساحلى، وحقق خلالها الأبيض الفوز بهدفين دون رد، ومن المقرر أن يجهز الجهاز الفنى للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، البدائل استعدادا المباراة المقبلة أمام الفريق البورسعيدى. Advertisements ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، فيما يستعد لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى والمقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى.