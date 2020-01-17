شكرا لقرائتكم خبر عن عرفة السيد يتلقى عرضًا سعوديًا بعد تعثر مفاوضاته مع الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عرفة السيد، مهاجم فريق إنبى، تقديم عرض من أحد الأندية السعودية وصل إليه خلال الساعات الماضية إلى إدارة النادى البترولى خلال الفترة الحالية لمناقشة مدى إمكانية الموافقة عليه من عدمه فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويرفض اللاعب الإفصاح عن هوية العرض السعودى فى الفترة الحالية تجنبًا لتعثر الصفقة.

ودخل عرفة السيد خلال الفترة الأخيرة فى مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد السكندرى، إلا أنه توقف عن استكمال مفاوضاته من أجل ذلك العرض الخارجى، ما أدى إلى اتجاه إدارة زعيم الثغر لتدعيم خط الفريق الأمامى للفريق السكندرى بالليبى أنيس سلتو، ويتبقى لعرفة السيد فى عقده مع إنبى موسمًا بخلاف الموسم الجارى لذا سيكون رحيله عن النادى البترولى حال حدوثه بموافقة من مجلس إدارة النادى.

وتعادل إنبى مؤخرا مع مصر المقاصة بنتيجة 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بينهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 11 فى المركز الـ13 بجدول الدورى ويرتفع رصيد إنبى للنقطة 17 محتلاً المركز الـ9، تقدم إنبى بهدف فى الدقيقة 15 عن طريق المدافع رامى صبرى بعد تسديدة قوية من مدافع الفريق البترولى بعد ركلة حرة سددها محمد بسيونى عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت لصبرى ليسددها على يمين حارس المقاصة وفى الدقيقة 30 نجح محمد مسعد من رأسية فى تعديل النتيجة بإحراز هدف التعادل للفريق الفيومى.

ويستعد إنبى حاليًا لمواجهة نادى مصر، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، غداً السبت، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى الممتاز، ويبحث الفريق البترولى عن مواصلة تحسين أوضاعه فى جدول ترتيب مسابقة الدورى بعد النتائج الإيجابية التى حققها فى الفترة الأخيرة تحت قيادة حلمى طولان.