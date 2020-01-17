شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتقدم على كينيا 21 /7 فى الشوط الأول بأمم أفريقيا المؤهلة لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم منتخب مصر الأول لكرة اليد على نظيره الكينى بنتيجة 21 /7 بالشوط الأول فى ثانى لقاءاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 24 والتى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد لتحقيق الفوز فى ثانى مواجهاته بالبطولة، قبل أن يصطدم بالكونغو الديمقراطية يوم 19 يناير الجارى فى ختام مواجهاته بالدور الأول على صعيد المجموعة الأولى .

ونجح منتخب مصر فى الفوز على غينيا 39 /22 فى أولى لقاءات الفراعنة بالبطولة أمس الخميس .

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كما تشهد منافسات اليوم الثانى لقاءات مهمة على صعيد باقى المجموعات الأربعة بين كل من، زامبيا مع المغرب والكاميرون مع الرأس الأخضر وليبيا مع أنجولا والكونغو مع الجزائر وغينيا مع الكونغو الديمقراطية و تونس مع كوت ديفوار ونيجيريا مع الجابون .

وتقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس فى المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس فى المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى ٥ لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.